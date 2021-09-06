06.09.2021 12:32

Харьковчане смогут оформить пенсию, сидя на диване

Минцифры перевело в электронный формат самые необходимые услуги для людей пенсионного возраста.

Теперь не обязательно ходить в госорганы, чтобы узнать, как получить пенсионные выплаты. Об этом расскажет Гид по государственным услугам, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой транспормации.

В Гиде собраны самые необходимые госуслуги для людей пенсионного возраста.

А чтобы их оформить – необходимо кликнуть на нужную услугу в меню:

Назначение пенсии по возрасту

Перерасчет пенсии

Выдача пенсионного удостоверения

Справка о доходах пенсионера

Справка о доходах для субсидий

Перевод выплаты пенсии по новому месту жительства

Выплата недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера

Свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании

Выдача выписки из Реестра застрахованных лиц

Ранее РЕДПОСТ сообщал о презентации Минсоцполитики будущей системы пенсионных накоплений.