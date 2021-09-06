Харьковчане смогут оформить пенсию, сидя на диване

Минцифры перевело в электронный формат самые необходимые услуги для людей пенсионного возраста.
Теперь не обязательно ходить в госорганы, чтобы узнать, как получить пенсионные выплаты. Об этом расскажет Гид по государственным услугам, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство цифровой транспормации.
В Гиде собраны самые необходимые госуслуги для людей пенсионного возраста.
А чтобы их оформить – необходимо кликнуть на нужную услугу в меню:
Выдача пенсионного удостоверения
Справка о доходах для субсидий
Перевод выплаты пенсии по новому месту жительства
Выплата недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера
Свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании
Выдача выписки из Реестра застрахованных лиц
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Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
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