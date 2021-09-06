Появилось видео момента смертельного ДТП под Харьковом

На кадрах видно, как джип резко ушел влево на встречную полосу.
В Сети выложили видео момента столкновения автомобилей Hyundai и BYD на трассе в Старый Салтов возле села Кутузовка, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
На записи видно, как на полосе движения в сторону Харькова притормозило авто, предположительно ВАЗ, и водитель автомобиля BYD, не выдержав безопасного расстояния, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai.
Напомним, в ДТП погибла 73-летняя женщина - пассажирка Hyundai. Также госпитализировали 14-летнюю девочку, которая ехала в этой машине.
75-летнего водителя автомобиля «BYD» задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Комментариев: 0
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Украинские военные разведчики отмечают 7 сентября профессиональный праздник
влажность:
давление:
ветер: