06.09.2021 11:49 Рита Парфенова

Появилось видео момента смертельного ДТП под Харьковом

На кадрах видно, как джип резко ушел влево на встречную полосу.



hk.npu.gov.ua

В Сети выложили видео момента столкновения автомобилей Hyundai и BYD на трассе в Старый Салтов возле села Кутузовка, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

На записи видно, как на полосе движения в сторону Харькова притормозило авто, предположительно ВАЗ, и водитель автомобиля BYD, не выдержав безопасного расстояния, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai.

Напомним, в ДТП погибла 73-летняя женщина - пассажирка Hyundai. Также госпитализировали 14-летнюю девочку, которая ехала в этой машине.



75-летнего водителя автомобиля «BYD» задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.