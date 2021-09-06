06.09.2021 11:35

Локдаун уже скоро: когда Украина покинет «зеленую» зону карантина

В Минздраве рассматривают возможность введения локдауна в Украине уже в ноябре из-за резкого роста числа заболевших на COVID-19.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».

На данный момент нет определенной цифры, при которой могут усилить карантинные меры, но в Министерстве считают, что избежать локдауна не удастся.

"В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов",- сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Ранее РЕДПОСТ сообщал , сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки.