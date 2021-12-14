14.12.2021 18:39

Топ-5 преимуществ бытового линолеума

Решив сделать ремонт или купив новую квартиру, мы сталкиваемся проблемой: как из всего представленного на рынке разнообразия выбрать оптимальные материалы? Ведь производители предлагают потребителям десятки видов продукции, каждая из которых имеет свои особенности, касающиеся не только дизайна, но и монтажа, правил эксплуатации.

Чтобы максимально упростить процесс выбора отделочных материалов, рекомендуем для пола в жилых помещениях приобретать бытовой линолеум. Современные покрытия такого рода имеют множество достоинств и прекрасно выглядят. В частности, респектабельный бренд Tarkett предлагает высококачественный бытовой линолеум, ознакомиться с ассортиментом которого можно, перейдя по ссылке https://www.tarkett.ua/uk_UA/category-ua_C01014-pobutoviy-l-noleum.

Особенности материала

Особенность рассматриваемого материала в том, что такое покрытие предназначено именно для помещений, пол которых не испытывает значительных нагрузок. Речь о кухне, коридоре, ванной, гостиной, спальне. Естественно, статическую нагрузку в виде стоящей на полу мебели и бытовой техники, как и передвижения обитателей квартиры или дома, такое покрытие выдерживает без труда.

Доступный, эстетичный, износостойкий

Среди преимуществ рассматриваемого покрытия:

Простота монтажа. С укладкой такого материала можно справиться и самостоятельно, предварительно изучив тьюториалы от производителя. Главный залог успешного монтажа — правильно подготовленный пол под линолеум. В идеале должна быть стяжка, ровная поверхность. В крайнем случае новое покрытие можно постелить и поверх старого. Доступная цена. Благодаря невысокой стоимости бытового линолеума каждая семья сможет на долгий срок обеспечить себя красивым, качественным и надежным напольным покрытием. Хорошая звукоизоляция. Покрытие такого рода обладает шумопоглощающими свойствами. Если для детской и спальни вы выберете бытовой линолеум с максимальной толщиной, то обеспечите этим комнатам достаточный уровень звукоизоляции. Легкий уход. Бытовой линолеум — оптимальное решение, в частности, для кухни. Практически любые загрязнения на нем устраняются с помощью обычной влажной уборки.

Износостойкость. Рассматриваемому материалу не страшны перепады температур, влажность и т. д. Линолеум десятилетиями может сохранять свой первоначальный вид. Даже если вы ежедневно будете проводить влажную уборку, это никак не повлияет на состояние такого напольного покрытия.