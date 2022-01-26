26.01.2022 08:40 Рита Парфенова

В Харькове открывается фотовыставка истории ХНУ

К 217-летию открытия Каразинского университета подготовили необычную выставку.





26 января в музее истории ХНУ состоится презентация фотопроекта «Лица университета», передает РЕДПОСТ. Этот фотопроект подготовили к 217-летию вуза сотрудники, преподаватели и студенты университета, коллеги из музея природы, ботанического сада, Художественной галереи имени Генриха Семирадского и Ермилов-Центра.



Организаторы выставки «оживили» известные фотографии и фото из выпускных альбомов на рубеже ХІХ–ХХ века, сделав групповые снимки в тех же интерьерах.



«Портреты и групповые кадры, интерьеры и здания будут представлены в двух вариантах – современном и историческом, что позволит сформировать уникальное и самобытное представление о «лице университета», – сообщили организаторы.



Кроме фотовыставки, в музее истории университета будет работать временная экспозиция, где будут представлены выпускные альбомы университета свыше столетней давности, приборы из химических лабораторий, экспонаты из коллекции биологического факультета и минералогического собрания.



Также будет работать фотозона, где каждый желающий сможет сфотографироваться в ретро-интерьере университета.



Выставка будет работать три месяца. Открытие состоится 26 января в 13:30 в Музее истории ХНУ имени В. Н. Каразина (Место проведения: площадь Свободы, 4, главный корпус университета, 2-й этаж)

Напомним, в Центре культуры и искусства открылась выставка портретов выдающихся украинцев «Слава нации» ко Дню Соборности Украины.