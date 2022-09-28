28.09.2022 15:32 Дмитро Колонєй

Чоловіка під підозрою спіймано на хабарі в прокуратурі на Хакрівщині (фото)

Людині на Харківщині було мало однієї заведеної на нього кримінальної справи.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру за даними слідства, у липні цього року начальником відділу Харківської обласної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконної порубки та продажу деревини різних порід в межах лісгоспу у Харківській області.

Протягом вересня директор лісгоспу, який є фігурантом вказаного кримінального провадження, двічі пропонував начальнику відділу Харківської обласної прокуратури неправомірну вигоду, щоб останній прийняв рішення про закриття кримінального провадження. Начальник відділу одразу відмовився від таких «пропозицій» та повідомив про це керівництво.

27 вересня 2022 року під час передачі прокурору 2000 доларів США та 1000 євро директора лісгоспу затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.