28.09.2022 15:55 Віталій Хінєвіч
Погода в Україні 29 вересня
В Україні буде мінлива хмарність.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Повідомляється, що 28 вересня в Україні буде мінлива хмарність.
Уночі в північно-східних областях та на крайньому заході країни, вдень у більшості районів Правобережжя невеликі дощі (на Закарпатті помірний, вдень місцями значний дощ гроза); на решті території без істотних опадів.
У південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура у західних та північних областях вночі 4-9°, вдень 15-20° (в Карпатах близько 10°); на решті території вночі 8-13°, вдень 19-24°.
Крім цього повідомляється, що 29 вересня у південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, рівень небезпечності- жовтий.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости