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28.09.2022  15:55   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 29 вересня

В Україні буде мінлива хмарність.

погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що 28 вересня в Україні буде мінлива хмарність.
 
Уночі в північно-східних областях та на крайньому заході країни, вдень у більшості районів Правобережжя невеликі дощі (на Закарпатті помірний, вдень місцями значний дощ гроза); на решті території без істотних опадів.
 
У південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман.
 
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
 
Температура у західних та північних областях вночі 4-9°, вдень 15-20° (в Карпатах близько 10°); на решті території вночі 8-13°, вдень 19-24°. 
 
Крім цього повідомляється, що 29 вересня у південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, рівень небезпечності- жовтий.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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