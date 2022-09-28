28.09.2022 15:55 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 29 вересня

В Україні буде мінлива хмарність.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що 28 вересня в Україні буде мінлива хмарність.

Уночі в північно-східних областях та на крайньому заході країни, вдень у більшості районів Правобережжя невеликі дощі (на Закарпатті помірний, вдень місцями значний дощ гроза); на решті території без істотних опадів.

У південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі 4-9°, вдень 15-20° (в Карпатах близько 10°); на решті території вночі 8-13°, вдень 19-24°.

Крім цього повідомляється, що 29 вересня у південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, рівень небезпечності- жовтий.