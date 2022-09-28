28.09.2022 15:10 Віталій Хінєвіч

Укрпошта запрошує дітей взяти участь в конкурсі

Національний оператор поштового зв'язку організовав конкурс «Герой ЗСУ очима дітей» до Дня захисників і захисниць України!

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що до Дня захисників і захисниць України Укрпошта організовує конкурс «Герой ЗСУ очима дітей». З 26 вересня до 10 жовтня 2022 року (включно) можливо оформити передплату на дитячі видання, надіслати малюнок дитини віком від 6 до 11 років та отримати подарунок.

Важливі критерії оцінювання малюнка:

креативність, оригінальність, охайність, емоційність та самостійне виконання. Передайте на папері вашу невимовну вдячність захисникам і захисницям України за свій спокій та відчуття безпеки;

формат — А4;

виконання — довільне: акварель, гуаш тощо.

Подарунки від Укрпошти:

1 місце — мобільний телефон та листівка з привітанням від песика Патрона;

2–5 місця — марковий аркуш з песиком Патроном та листівка з привітанням від нього.

З деталями конкурсу можна ознайомитись за посиланням