28.09.2022 15:10 Віталій Хінєвіч
Укрпошта запрошує дітей взяти участь в конкурсі
Національний оператор поштового зв'язку організовав конкурс «Герой ЗСУ очима дітей» до Дня захисників і захисниць України!
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Укрпошту.
Повідомляється, що до Дня захисників і захисниць України Укрпошта організовує конкурс «Герой ЗСУ очима дітей». З 26 вересня до 10 жовтня 2022 року (включно) можливо оформити передплату на дитячі видання, надіслати малюнок дитини віком від 6 до 11 років та отримати подарунок.
Важливі критерії оцінювання малюнка:
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креативність, оригінальність, охайність, емоційність та самостійне виконання. Передайте на папері вашу невимовну вдячність захисникам і захисницям України за свій спокій та відчуття безпеки;
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формат — А4;
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виконання — довільне: акварель, гуаш тощо.
Подарунки від Укрпошти:
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1 місце — мобільний телефон та листівка з привітанням від песика Патрона;
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2–5 місця — марковий аркуш з песиком Патроном та листівка з привітанням від нього.
З деталями конкурсу можна ознайомитись за посиланням
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