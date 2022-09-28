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28.09.2022  15:10   Віталій Хінєвіч

Укрпошта запрошує дітей взяти участь в конкурсі

Національний оператор поштового зв'язку організовав конкурс «Герой ЗСУ очима дітей» до Дня захисників і захисниць України!

Укрпошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.
 
Повідомляється, що до Дня захисників і захисниць України Укрпошта організовує конкурс «Герой ЗСУ очима дітей». З 26 вересня до 10 жовтня 2022 року (включно) можливо оформити передплату на дитячі видання, надіслати малюнок дитини віком від 6 до 11 років та отримати подарунок.
 
Важливі критерії оцінювання малюнка:
 
  • креативність, оригінальність, охайність, емоційність та самостійне виконання. Передайте на папері вашу невимовну вдячність захисникам і захисницям України за свій спокій та відчуття безпеки;
  • формат — А4;
  • виконання — довільне: акварель, гуаш тощо.
Подарунки від Укрпошти:
 
  • 1 місце — мобільний телефон та листівка з привітанням від песика Патрона;
  • 2–5 місця — марковий аркуш з песиком Патроном та листівка з привітанням від нього.
З деталями конкурсу можна ознайомитись за посиланням.
 
Источник:   Укрпошта
 Тэги:  укрпошта
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