28.09.2022 14:59 Дмитро Колонєй
Харківські тепловики відновляють мережі та оглядають стан будівель
Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на КП «Харківські теплові мережі», фахівці підприємства перевіряють та пломбують прилади обліку газу, а також завершують процес налагодження тепломеханічного обладнання.
Крім того, прискореними темпами виконуються роботи на магістральних та внутрішньоквартальних мережах, а після проведених ремонтів оперативно приводяться до ладу місця розриттів. Так, лише за минулий тиждень було заасфальтовано 89 таких ділянок.
«Зараз починається огляд стану будівель та споруд фахівцями з охорони праці. Особливу увагу приділятимуть сходам, якими мають користуватися працівники ХТМ під час виконання службових обов'язків», - повідомили на підприємстві.
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