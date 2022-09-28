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28.09.2022  14:59   Дмитро Колонєй

Харківські тепловики відновляють мережі та оглядають стан будівель

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківські теплові мережі», фахівці підприємства перевіряють та пломбують прилади обліку газу, а також завершують процес налагодження тепломеханічного обладнання.  
 
Крім того, прискореними темпами виконуються роботи на магістральних та внутрішньоквартальних мережах, а після проведених ремонтів оперативно приводяться до ладу місця розриттів. Так, лише за минулий тиждень було заасфальтовано 89 таких ділянок. 
 
«Зараз починається огляд стану будівель та споруд фахівцями з охорони праці. Особливу увагу приділятимуть сходам, якими мають користуватися працівники ХТМ під час виконання службових обов'язків», - повідомили на підприємстві.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, отопительный сезон, харьков, тепло
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