28.09.2022 14:59 Дмитро Колонєй

Харківські тепловики відновляють мережі та оглядають стан будівель

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківські теплові мережі», фахівці підприємства перевіряють та пломбують прилади обліку газу, а також завершують процес налагодження тепломеханічного обладнання.

Крім того, прискореними темпами виконуються роботи на магістральних та внутрішньоквартальних мережах, а після проведених ремонтів оперативно приводяться до ладу місця розриттів. Так, лише за минулий тиждень було заасфальтовано 89 таких ділянок.

«Зараз починається огляд стану будівель та споруд фахівцями з охорони праці. Особливу увагу приділятимуть сходам, якими мають користуватися працівники ХТМ під час виконання службових обов'язків», - повідомили на підприємстві.