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28.09.2022  14:44   Дмитро Колонєй

В РФ почалися протести батьків проти відправки синів на війну в Україну

Про це інформує воєнна розвідка України.

Почалися протести батьків проти відправки на війну в Україну в РФ

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України батьки першокурсників протестують проти відправки курсантів на війну. Навчаючихся у військовому навчально-науковому центрі військово-морського флоту “Военно-морскій академії имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова” в Санкт-Петербурзі попередили про можливість відправки до зони бойових дій в Україну.

Після місяця навчань у виші, курсантів виселили з казарми, яку передали під потреби мобілізації, в будівлю без ремонту та вікон. Щоб уникнути спілкування з батьками та самовільного залишення місця служби, курсанти перебувають під цілодобовим спостереженням та охороною. Батьки курсантів звернулися до керівництва академії, але у зустрічі їм відмовили.
 
Воєнна розвідка України нагадує, що у російських військових є можливості скласти зброю та зберегти своє здоров’я та життя. росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.
 
Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами:
 
 
Інформація про здачу в полон російською у телеграм-каналі @hochu_zhyt 
 
Тэги:  агрессия россии, мобилизация, украина
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