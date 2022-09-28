В РФ почалися протести батьків проти відправки синів на війну в Україну

Про це інформує воєнна розвідка України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України батьки першокурсників протестують проти відправки курсантів на війну. Навчаючихся у військовому навчально-науковому центрі військово-морського флоту “Военно-морскій академії имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова” в Санкт-Петербурзі попередили про можливість відправки до зони бойових дій в Україну.
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Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
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