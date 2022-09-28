28.09.2022 14:30 Віталій Хінєвіч

Україна отримала автомобілі швидкої допомоги від волонтерських організацій

МОЗ отримало 18 «швидких» від волонтерських організацій Ukraine Friends та Rotary International.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що Міністерство охорони здоров’я отримало 18 автомобілів екстреної допомоги, закуплених волонтерською організацією Ukraine Friends за кошти Rotary International.

«Від 24 лютого окупанти повністю знищили 87 машин швидкої допомоги. Ще 355 автомобілів пошкоджені або викрадені. Тож оновлення парку “швидких” – одне з найбільш актуальних завдань в порядку денному для України. І ми дуже вдячні нашим міжнародним донорам і партнерам за те, що вони долучаються до такої вкрай важливої справи», – зазначив Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар.

Від початку повномасштабного вторгнення до України в межах гуманітарної допомоги вже надійшло 356 «швидких». Отже, ще більше українців зможуть отримати екстрену медичну допомогу, а медичні працівники матимуть змогу швидко довезти пацієнтів до лікарні, врятувати їхні життя.

«Я вдячний усім медпрацівникам, які щодня виконують свою роботу, попри важкі обставини, часто ризикуючи життям. Ми робимо все, аби полегшити вашу нелегку працю. Війна триває, але Україна обов’язково переможе», – додав заступник міністра охорони здоров'я.

Ще 18 таких автівок надійдуть у користування захисникам України – підрозділам Сил ТрО ЗСУ.