Протягом доби у Харківській області знищили понад 1500 ворожих боєприпасів

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 57 залучень, обстежено та очищено територію загальною площею понад 46 га.
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Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після сильного нічного дощу опадів не передбачається. Погіршення дальності видимості до 500 метрів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
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