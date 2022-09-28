28.09.2022 14:05 Віталій Хінєвіч

Протягом доби у Харківській області знищили понад 1500 ворожих боєприпасів

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 57 залучень, обстежено та очищено територію загальною площею понад 46 га.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що протягом доби на Харківщині знайдено та знищено 1547 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на об’єктах критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення у м. Балаклія та м. Ізюм.

Так піротехніки за минулий день повністю обстежили понад 3 км автомобільних доріг, близько 3,5 км ліній електропередач, 5 км газопроводів та 13 км залізничних доріг.

Нагадаємо, харківські комунальники усувають аварії на водоводах.