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28.09.2022  13:50   Рита Парфенова

У Харкові газовики перевіряють систему в одному зі зруйнованих районів (фото)

Фахівці АТ «Харківміськгаз» провели ревізію засувки діаметром 600 мм у селищі П’ятихатки.

Новини Харкова: газовики перевіряють систему в селище П’ятихатки

Як повідомили РЕДПОСТ у компанії, це потрібно, щоб перевірити здатність відключаючого пристрою безперебійно розподіляти природний газ по всій критичній мережі. Якщо стан засувки задовільний, газові артерії будуть працювати в опалювальному сезоні безпечно та стабільно.

Новини Харкова: газовики перевіряють систему в селище П’ятихатки

«Від початку війни П’ятихатки перебували під ворожими обстрілами та дуже постраждали від бойових дій. Наслідки війни тут наклали значний відбиток на стан газорозподільних систем. Однак після успішних дій наших військових для газової компанії відкривається доступ до всіх околиць міста, і є змога провести масштабні ремонтно-відновлювальні роботи», - зазначили у компанії.

Новини Харкова: газовики перевіряють систему в селище П’ятихатки

Нагадаємо, спеціалісти АТ «Харківміськгаз» повернули газопостачання мешканцям мікрорайону «Салтівка-3».

Тэги:  газ, харьков
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