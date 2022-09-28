У Харкові газовики перевіряють систему в одному зі зруйнованих районів (фото)

Фахівці АТ «Харківміськгаз» провели ревізію засувки діаметром 600 мм у селищі П’ятихатки.
Як повідомили РЕДПОСТ у компанії, це потрібно, щоб перевірити здатність відключаючого пристрою безперебійно розподіляти природний газ по всій критичній мережі. Якщо стан засувки задовільний, газові артерії будуть працювати в опалювальному сезоні безпечно та стабільно.
«Від початку війни П’ятихатки перебували під ворожими обстрілами та дуже постраждали від бойових дій. Наслідки війни тут наклали значний відбиток на стан газорозподільних систем. Однак після успішних дій наших військових для газової компанії відкривається доступ до всіх околиць міста, і є змога провести масштабні ремонтно-відновлювальні роботи», - зазначили у компанії.
Нагадаємо, спеціалісти АТ «Харківміськгаз» повернули газопостачання мешканцям мікрорайону «Салтівка-3».
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