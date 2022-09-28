28.09.2022 13:00 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають аварії на водоводах

У Новобаварському районі бригади АВР капітально відремонтували три ділянки на трубопроводах холодного водопостачання діаметром 300 мм.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 11 пошкоджень на водоводах та упорядкували 11 оглядових колодязів. Зокрема, у Новобаварському районі бригади АВР капітально відремонтували три ділянки на трубопроводах холодного водопостачання діаметром 300 мм.

«Комплексні ремонтні роботи, без відключення споживачів від водопостачання, були проведені по вул. Григорівське шосе та вул. Криворізькій. А ось у селищі Пісочин виявлене пошкодження на магістралі виявилося доволі складним, а тому подачу води мешканцям довелось тимчасово призупинити. Проте, діючи за відпрацьованою та налагодженою схемою, районні бригади і тут оперативно впоралися з поставленим завданням. Після завершення робіт в обов'язковому порядку упорядкували території», - підсумував начальник Новобаварського району служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков.

Сьогодні ремонтниками Комплексу «Харківводопостачання» заплановано проведення відновлювальних робіт на 14 пошкоджених ділянках трубопроводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз значно збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».