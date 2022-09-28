28.09.2022 12:41 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 28 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 28 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» -120 легкових авто;

«Угринів» - 10 легкових авто;

«Рава-Руська» - 40 легкових авто, 7 автобусів;

«Краківець» - 60 легкових авто, 10 автобусів;

«Шегині» - 20 легкових авто, 7 автобусів, 70 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 10 легкових авто;

«Ужгород» - 20 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легкових авто, 3 автобуси.

Румунія:

«Порубне» - 30 легкових авто, 4 автобуси.