Ситуація з виїздом із України 28 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 28 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
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Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після сильного нічного дощу опадів не передбачається. Погіршення дальності видимості до 500 метрів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
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