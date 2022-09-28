28.09.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області змінили розклад руху приміських поїздів

Для покращення обслуговування пасажирів внесені зміни в розклад руху приміських поїздів регіональної філії «Південна залізниця» сполученням Харків-Пасажирський–Чугуїв– Харків-Пасажирський.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що з 30 вересня курсуватимуть приміські поїзди:

№ 6812 вирушатиме з Чугуєва о 06:00 та прибуватиме до Харкова о 07:35.

№ 6811 вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 08:30 та прибуватиме до станції Чугуїв о 10:05.

№ 6814 вирушатиме з Чугуєва о 10:34 та прибуватиме до Харкова о 12:00.

З 30 вересня приміський потяг №№ 6809/6808 сполученням Харків–Чугуїв–Харків не курсуватиме. З розкладом руху поїздів можна ознайомитися на сайті регіональної філії «Південна залізниця», а також на інформаційних дошках вокзалів та станцій. Нагадаємо, з 19 вересня почали курсувати поїзди сполученням Харків–Дергачі та Харків–Чугуїв.