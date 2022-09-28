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28.09.2022  12:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області змінили розклад руху приміських поїздів

Для покращення обслуговування пасажирів внесені зміни в розклад руху приміських поїздів регіональної філії «Південна залізниця» сполученням Харків-Пасажирський–Чугуїв– Харків-Пасажирський.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що з 30 вересня курсуватимуть приміські поїзди:
 
  • № 6812 вирушатиме з Чугуєва о 06:00 та прибуватиме до Харкова о 07:35.
  • № 6811 вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 08:30 та прибуватиме до станції Чугуїв о 10:05.
  • № 6814 вирушатиме з Чугуєва о 10:34 та прибуватиме до Харкова о 12:00.
З 30 вересня приміський потяг №№ 6809/6808 сполученням Харків–Чугуїв–Харків не курсуватиме. З розкладом руху поїздів можна ознайомитися на сайті регіональної філії «Південна залізниця», а також на інформаційних дошках вокзалів та станцій. Нагадаємо, з 19 вересня почали курсувати поїзди сполученням Харків–Дергачі та Харків–Чугуїв.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харьков, поезда
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