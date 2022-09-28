Наслідки ракетного прильоту в Холодногірський район Харкова (фото)

Увечері 27 вересня окупанти завдали ракетний удар по інфраструктурі одного з районів Харкова
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
За даними слідства, 27 вересня близько 21 години російські військові завдали ракетний удар по Холодногірському району м. Харкова. Ракети влучили в електричний трансформатор та у будівлю виробничого підприємства, що призвело до їх пошкодження.
За попередніми даними, ЗС РФ обстріляли Харків ракетами типу С-300, випущеними з території бєлгородської області рф. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.
За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару на ранок 28 вересня близько 18,5 тисяч споживачів електропостачання в Харькові залишаються без світла.
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Сьогоднішній день підходить для трудових подвигів та зрушень у кар'єрі. Ну чи хоча б генерального прибирання вдома чи на робочому місці.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Після сильного нічного дощу опадів не передбачається. Погіршення дальності видимості до 500 метрів.
28 вересня проводиться Міжнародний день загального доступу до інформації.
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