28.09.2022 12:21 Рита Парфенова

Наслідки ракетного прильоту в Холодногірський район Харкова (фото)

Увечері 27 вересня окупанти завдали ракетний удар по інфраструктурі одного з районів Харкова

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 27 вересня близько 21 години російські військові завдали ракетний удар по Холодногірському району м. Харкова. Ракети влучили в електричний трансформатор та у будівлю виробничого підприємства, що призвело до їх пошкодження.





За попередніми даними, ЗС РФ обстріляли Харків ракетами типу С-300, випущеними з території бєлгородської області рф. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.





За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).





Нагадаємо, внаслідок ракетного удару на ранок 28 вересня близько 18,5 тисяч споживачів електропостачання в Харькові залишаються без світла.