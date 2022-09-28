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28.09.2022  12:21   Рита Парфенова

Наслідки ракетного прильоту в Холодногірський район Харкова (фото)

Увечері 27 вересня окупанти завдали ракетний удар по інфраструктурі одного з районів Харкова

Новини Харькова: наслідки ракетного удару 27 вересня

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 27 вересня близько 21 години російські військові завдали ракетний удар по Холодногірському району м. Харкова. Ракети влучили в електричний трансформатор та у будівлю виробничого підприємства, що призвело до їх пошкодження.

Новини Харькова: наслідки ракетного удару 27 вересня

За попередніми даними, ЗС РФ обстріляли Харків ракетами типу С-300, випущеними з території бєлгородської області рф. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.

Новини Харькова: наслідки ракетного удару 27 вересня

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Новини Харькова: наслідки ракетного удару 27 вересня

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару на ранок 28 вересня близько 18,5 тисяч споживачів електропостачання в Харькові залишаються без світла.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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