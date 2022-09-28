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28.09.2022  13:10   Віталій Хінєвіч

У Харківській області затримали колишнього правоохоронця, який співпрацював з окупантами

Чоловік працював у каральній поліції агресорів.

зрадник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДБР.
 
Повідомляється, що під час стабілізаційних заходів у Харківській області працівники ДБР у взаємодіі з Нацполіцією виявили та затримали колишнього українського правоохоронця, який після окупації Куп’янського району почав працювати в каральній поліції агресорів.
 
Колаборант до 2019 року був заступником начальника одного із відділів поліції Харківщини, потім він пішов на пенсію у званні підполковника. Після тимчасової окупації Куп’янська чоловік добровільно погодився працювати в так званій «народній міліції».
 
Після звільнення Збройними Силами України Куп’янська чоловік позбувся форми, яку йому видали окупанти та намагався переховуватись.
 
Після проведення першочергових заходів затриманого зрадника передадуть СБУ для вжиття відповідних заходів у межах чинного законодавства України.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли житловий район Харкова.
 
Источник:   ДБР
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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