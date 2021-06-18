18.06.2021 18:40

Массовым отравлением в Харькове вплотную занялась прокуратура (ФОТО)

В Харькове прокуратура контролирует дело об отравлении жителей города.



Массовым отравлением в Харькове вплотную занялась прокуратура (ФОТО)



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь Прокуратру, установлено, что 17.06.2021 в городские клинические больницы № 31 и № 19 госпитализированы лица с диагнозом острый гастроэнтероколит.

Все пострадавшие до этого отдыхали в одном из заведений японской кухни города Харькова.

По состоянию на 18.06.2021 установлено, что в указанных больницы госпитализированы 40 взрослых человек и 14 детей.

Состояние здоровья больных диагностируется как средней тяжести.

В настоящее время совместно с работниками Госпродпотребслужбы проводится осмотр помещения заведения общественного питания, допрашиваются потерпевшие, и другие следственные действия.

Одновременно специалистами управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы инспектируются и отбираются образцы продукции по соблюдению законодательства о пищевых продуктах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.