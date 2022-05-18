18.05.2022 20:58 Дмитрий Колоней

Харьковчане могут получить соцвыплаты в банке

О механизме, предусматривающем направление средств на счета граждан в банковских учреждениях, напомнили в Департаменте социальной защиты населения Харьковской ОВА.

Как сообщает РЕДПОСТ , жителям районов и городов, где органы социальной защиты населения не имели возможности в связи с боевыми действиями выполнять свои полномочия, начисление и выплата социальной поддержки производилось по отдельному механизму. Он был определен постановлением Кабинета Министров Украины от 7 марта 2022 г. № 215 «Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения».

Этот механизм предполагает направление средств на счета граждан в банковских учреждениях. Получатели, ранее получавшие выплаты через Укрпочту, могут получить свои средства обратившись в течение 60 календарных дней в любое отделение Ощадбанка на территории Украины (через международную платежную систему «MY TRANSFER»).

Для того чтобы получить денежный перевод, достаточно обратиться в любое отделение Ощадбанка с паспортом и справкой с индивидуальным налоговым номером. Горячая линия Ощадбанка: 0800–210–800.

В любом случае, даже если получатель не обратится за переводом в течение двух месяцев, все причитающиеся суммы будут ему выплачены в последующих выплатных периодах.

Всего же по данным Департамента социальной защиты в Харьковской области начислены различные виды государственной социальной поддержки: социальные пособия, льготы и жилищные субсидии 458 тысячам человек.

Общая сумма выплат с начала текущего года составила 1,9 млрд. грн., в том числе выплачена помощь на проживание на общую сумму 117,8 млн. грн. почти 24 тыс. внутренне перемещенным лицам.

«В настоящее время произведена выплата государственной социальной помощи за апрель 2022 года, льгот и жилищных субсидий за март текущего года. Ожидается направление государственных средств для выплаты за следующий месяц», - сообщили в Департаменте.