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27.07.2022  13:30   Віталій Хінєвіч

Ворожий обстріл будинку культури у Чугуєві: з-під завалів вилучили тіло людини

Чугуївщина кілька тижнів потерпає від постійних обстрілів окупантів.

Чугуїв
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляєтся, що 27 липня з-під завалів вилучили тіло жінки. 
 
«На жаль, 25 липня внаслідок обстрілу окупантів та знищення будівлі загинули ще 2 людини: 30-річна жінка, 36-річний чоловік. Люди перебували в підвалі приміщення як укритті»,- повідомив Олег Синєгубов.
 
Нагадаємо,  окупанти здійснили ракетний обстріл м. Чугуїва 25 липня близько 3 години ранку.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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