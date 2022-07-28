28.07.2022 12:48 Рита Парфенова

Вночі ворог обстріляв три райони Харкова: уточнення поліції

28 липня російські окупанти вдарили ракетами по Шевченківському, Немишлянському та Київському районах міста, а з реактивних систем залпового вогню вкотре обстріляли місто Чугуїв.



Фото з відкритих джерел

Попередньо, постраждалих немає. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок ударів ворога пошкоджені промислові об'єкти, приватні будинки, господарські споруди, сталися пожежі.



У Київському та Немишлянському районах ракети влучили у цехи заводів. Зруйновано стіни, дах, пошкоджено майно підприємств.



Ще один боєприпас влучив у землю на території парку відпочинку громадян у Шевченківському районі. Пошкоджено ангар.



У Чугуєві руйнувань зазнали дев’ятиповерховий та п’ятиповерховий багатоквартирні житлові будинки, кілька приватних домоволодінь, повністю зруйновані приміщення двох продуктових магазинів.

На місцях подій працюють співробітники слідчо-оперативних груп територіальних підрозділів поліції, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС. Правоохоронці фіксують злочини, вилучають речові докази.



Слідчими відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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