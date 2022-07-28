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28.07.2022  12:48   Рита Парфенова

Вночі ворог обстріляв три райони Харкова: уточнення поліції

28 липня російські окупанти вдарили ракетами по Шевченківському, Немишлянському та Київському районах міста, а з реактивних систем залпового вогню вкотре обстріляли місто Чугуїв.


Фото з відкритих джерел

Попередньо, постраждалих немає. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок ударів ворога пошкоджені промислові об'єкти, приватні будинки, господарські споруди, сталися пожежі.

У Київському та Немишлянському районах ракети влучили у цехи заводів. Зруйновано стіни, дах, пошкоджено майно підприємств.

Ще один боєприпас влучив у землю на території парку відпочинку громадян у Шевченківському районі. Пошкоджено ангар.

У Чугуєві руйнувань зазнали дев’ятиповерховий та п’ятиповерховий багатоквартирні житлові будинки, кілька приватних домоволодінь, повністю зруйновані приміщення двох продуктових магазинів.

На місцях подій працюють співробітники слідчо-оперативних груп територіальних підрозділів поліції, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС. Правоохоронці фіксують злочини, вилучають речові докази.

Слідчими відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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