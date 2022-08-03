03.08.2022 16:35 Віталій Хінєвіч

Харківські спортсмени стали призерами чемпіонату Європи з карате

На чемпіонаті спортсмени-харків'яни здобули «срібло» та «бронзу».

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що з 27 по 31 липня в Нідерландах пройшов ХV чемпіонат Європи з шотокан карате-до С.К.І.Ф.

У змаганнях взяли участь 670 атлетів з 23 країн Європи. За результатами медального заліку збірна України посіла 13 загальнокомандне місце.

Олександра Кушнаренко посіла друге місце в особистих ката серед жінок, Андрій Корбуль та Олександр Дудка здобули «срібло» в командному куміте серед юніорів, Артем Рєзніков виборов срібну медаль в особистому куміте серед юнаків 12-13 років.

Марія Кушнаренко, Олександра Кушнаренко та Ольга Недбайло зайняли четверту сходинку в категорії командних ката серед жінок.