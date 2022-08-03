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03.08.2022  16:45   Дмитрий Колоней

Допоможіть знайти: під Харковом зникла дівчина (фото)

У передмісті Харкова розшукують Христину Колотило.

Зникла 16-річна Христина Колотило у Чугуєві. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, чугуївські проавоохоронці розшукують неповнолітньої Христину Колотило, 2005 року народження. Дівчина 1 серпня о 8:30 пішла з дому в місті Зміїв та не повернулась. 
 
Її прикмети:
  • на вигляд 16-17 років,
  • зріст 160 см,
  • середньої статури,
  • світле коротке волосся.
 
Була одягнена:
  • в білу сукню з чорним горошком,
  • сині шльопанці,
 
При собі мала:
  • білу жіночу сумочку через плече
  • білий пакет з роликовими ковзанами.
 
Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукувану, просимо повідомити до ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області за адресою вул. Донецька, 26, м. Зміїв, 63404, тел.: +380503055233.
 
Тэги:  пропала девочка, розыск, харьков, чугуев
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