03.08.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Що впливає на зростання ціни продуктового кошику: пояснення експерту

Роз'яснення в ефірі єдиного телемарафону дав фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ТСН, за словами фінансового аналітика та економіста Олексія Куща, інфляція в Україні може нескінченно розкручуватися, її дуже добре видно на імпортних товарах.

“Причин нашої інфляції досить багато. Це композитне явище. Інфляцію не можна пояснити одним чином. Є імпортована інфляція. У нас багато продуктів є імпортними, а на світових ринках продовольство зараз збільшується в ціні і до цього приєднується ще девальвація національної валюти. У нас в споживчому кошику - 50% імпортні товари, і вони подорожчали. Приклад гречки - дуже показовий. Бо цей товар, ціни на який є певним маркером для суспільства”, - пояснив Олексій Кущ.