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03.08.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Що впливає на зростання ціни продуктового кошику: пояснення експерту

Роз'яснення в ефірі єдиного телемарафону дав фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ТСН, за словами фінансового аналітика та економіста Олексія Куща, інфляція в Україні може нескінченно розкручуватися, її дуже добре видно на імпортних товарах.
 
“Причин нашої інфляції досить багато. Це композитне явище. Інфляцію не можна пояснити одним чином. Є імпортована інфляція. У нас багато продуктів є імпортними, а на світових ринках продовольство зараз збільшується в ціні і до цього приєднується ще девальвація національної валюти. У нас в споживчому кошику - 50% імпортні товари, і вони подорожчали. Приклад гречки - дуже показовий. Бо цей товар, ціни на який є певним маркером для суспільства”, - пояснив Олексій Кущ.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  цены, продуктовая корзина, украина
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