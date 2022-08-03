Що впливає на зростання ціни продуктового кошику: пояснення експерту

Роз'яснення в ефірі єдиного телемарафону дав фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.
Комментариев: 0
У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну дощу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ із грозою.
3 серпня відзначається День кавуна. Свято баштанних бере початок в Америці, яка посідає перше місце за кількістю поїдання кавуна.
влажность:
давление:
ветер: