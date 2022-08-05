05.08.2022 14:15 Рита Парфенова

Рашисти обстріляли фосфорними снарядами селише у Харківській області

Над селищем Слатине окупанти знову застосували проти цивільного населення фосфорні снаряди.

Внаслідок цього обстрілу згоріло щонайменше 6 приватних будинків. Про це повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Також він додав, що минулої доби російська армія обстрілювала зі ствольної й реактивної артилерії майже всі підконтрольні ЗСУ населені пункти Дергачівської громади.

У зоні активних бойових дій ворог бив з мінометів і танків по Цупівці, Прудянці, Дементіївці, Новому, Питомнику та по Руській Лозовій. Інформація про постраждалих не надходила.



Нагадаємо, у перехопленні загарбник розповідає батькові, що вони використовують фосфорні боєприпаси, які запускають з «Градів».