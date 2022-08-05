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05.08.2022  14:25   Віталій Хінєвіч

Укрпошта випустила патріотичні листівки з малюнками від харківської художниці

Творчі роботи Соні Морозі будуть прикрашати листівки.


Укрпошта випустила патріотичні листівки з малюнками від харківської художниці
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрпошту.
 
Повідомляється, що в рамках колаборації з харківською художницею Сонею Морозюк Укрпошта випустила патріотичні листівки зі знайомими усім українцям історіями.
 
Зокрема патріотичні малюнки розкажуть про наступне:
 
  • історії сміливих людей, які щодня захищають нашу з вами землю;
  • історії жінок і чоловіків, що чекають своїх половинок з фронту;
  • історії іноземців, що з усіх сил підтримують Україну та говорять правду про війну на увесь світ.
Придбати листівки можна у відділеннях Укрпошти або замовитие онлайн. Вартість листівки 15 гривень.
 
Нагадаємо, в продажу з'явилась нова поштова марка.
 
Источник:   Укрпошта
 Тэги:  харьков, укрпошта
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