05.08.2022 14:25 Віталій Хінєвіч
Укрпошта випустила патріотичні листівки з малюнками від харківської художниці
Творчі роботи Соні Морозі будуть прикрашати листівки.
Укрпошта випустила патріотичні листівки з малюнками від харківської художниці
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Укрпошту.
Повідомляється, що в рамках колаборації з харківською художницею Сонею Морозюк Укрпошта випустила патріотичні листівки зі знайомими усім українцям історіями.
Зокрема патріотичні малюнки розкажуть про наступне:
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історії сміливих людей, які щодня захищають нашу з вами землю;
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історії жінок і чоловіків, що чекають своїх половинок з фронту;
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історії іноземців, що з усіх сил підтримують Україну та говорять правду про війну на увесь світ.
Придбати листівки можна у відділеннях Укрпошти або замовитие онлайн
. Вартість листівки 15 гривень.
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