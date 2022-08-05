05.08.2022 14:50 Віталій Хінєвіч
Рятувальники розбирають завали спортивного комплексу у Харкові
Аварійно-рятувальні роботи відбуваються у житловому районі Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на ДСНС у Харківській області.
Повідомляється, що 5 серпня рятувальники проводили аварійно-рятувальні роботи у спортивному комплексі Київського району міста Харкова.
Будівлю було частково зруйновано внаслідок влучення ракети окупантів.
«Група верхолазів ДСНС розбирали і скидали донизу нестійкі зруйновані конструкції з даху будівлі спортивного комплексу, аби запобігти їхній неконтрольованій руйнації і падінню. Рятувальники застосовували важку техніку та спецінструмент для проведення даного виду аварійно-рятувальних робіт»,-повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, за минулу добу рятівники ліквідували
чотири пожежі в Харкові та області.
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