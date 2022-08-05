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05.08.2022  14:50   Віталій Хінєвіч

Рятувальники розбирають завали спортивного комплексу у Харкові

Аварійно-рятувальні роботи відбуваються у житловому районі Харкова.

Харків розбір завалів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 5 серпня рятувальники проводили аварійно-рятувальні роботи у спортивному комплексі Київського району міста Харкова.
 
Будівлю було частково зруйновано внаслідок влучення ракети окупантів.
 
 «Група верхолазів ДСНС розбирали і скидали донизу нестійкі зруйновані конструкції з даху будівлі спортивного комплексу, аби запобігти їхній неконтрольованій руйнації і падінню. Рятувальники застосовували важку техніку та спецінструмент для проведення даного виду аварійно-рятувальних робіт»,-повідомили в ДСНС.
 
Нагадаємо, за минулу добу рятівники ліквідували чотири пожежі в Харкові та області.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  происшествие, харьков
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