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05.08.2022  08:46   Рита Парфенова

Харків на ранок 5 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

За минулу добу рятівники ліквідували чотири пожежі в Харкові та області.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 серпня.

Загалом за добу з 4 по 5 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС рятувальники здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:
4 – на ліквідацію пожеж;
2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
7 – на допомогу комунальникам та населенню,
10 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпаси, що не розірвалися.

Нагадаємо,  близько десятої години вечора 4 серпня військові рф обстріляли місто Харків із реактивних систем залпового вогню.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  обстрел, пожар, харьков, гсчс, агрессия россии
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