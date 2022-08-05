Харків на ранок 5 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

За минулу добу рятівники ліквідували чотири пожежі в Харкові та області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 серпня.
Загалом за добу з 4 по 5 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС рятувальники здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:
4 – на ліквідацію пожеж;
2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
7 – на допомогу комунальникам та населенню,
10 – інші виїзди.
Піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпаси, що не розірвалися.
Нагадаємо, близько десятої години вечора 4 серпня військові рф обстріляли місто Харків із реактивних систем залпового вогню.
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День мало підходить для спокійного ведення справ і, мабуть, найкраще, що можна зробити – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості).
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго.
Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.
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