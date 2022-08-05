05.08.2022 08:46 Рита Парфенова

Харків на ранок 5 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

За минулу добу рятівники ліквідували чотири пожежі в Харкові та області.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 серпня.

Загалом за добу з 4 по 5 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС рятувальники здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

7 – на допомогу комунальникам та населенню,

10 – інші виїзди.



Піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпаси, що не розірвалися.



Нагадаємо, близько десятої години вечора 4 серпня військові рф обстріляли місто Харків із реактивних систем залпового вогню.