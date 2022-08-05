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05.08.2022  08:17   Рита Парфенова

Увечері 4 серпня Харків обстріляли зі РСЗВ, є поранені (відео)

Блізько десятої години вечора 4 серпня військові рф обстріляли місто Харків із реактивних систем залпового вогню.


Фото: Павло Федосенко

Під обстріл попали три райони Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов: Шевченківській, Індустріальний та Салтівський.

«Артиллерийские приходы по Салтовскому и Индустриальному районам. Под мощным обстрелом Павлово Поле в Шевченковском районе. Возле одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего подарка. Обстрелян большой квадрат Павлова Поля. Пострадали жилые дома, учебные заведения, спасатели находят неразорвавшиеся боеголовки. Во многих квартирах выбиты окна. Есть информация об осколочных прилетах в квартиры горожан», – написав він у своєму телеграм-каналі.

На місці влучання снарядів біли розбиті стекла в багатоквартирних будинках, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Станом на першу годину ночі 5 серпля трое людей отримали тілесні ушкодження. Інформації щодо загиблих немає.

Тэги:  обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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