05.08.2022 07:30 Рита Парфенова

5 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.

5 серпня 1914 року у американському місті Клівленді з'явився перший попередник сучасного світлофора. Він горів червоним та зеленим кольором, а при перемиканні видавав звуковий сигнал.



Втім, перший світлофор винайшов британець Джей Найт ще в 19 столітті. Газовий ліхтар, що обертається, випромінює сигнали червоного і зеленого кольорів, був встановлений біля будівлі парламенту в Лондоні в 1868 році. Через три роки ліхтар вибухнув і поранив поліцейського. Після цього про світлофор забули майже на 50 років – до 1910 року, коли було розроблено та запатентовано перший автоматичний світлофорний пристрій з ліхтарями двох кольорів.



Триколірний світлофор у тому вигляді, до якого ми звикли, з використанням жовтого світла, було встановлено у 1920 році в Детройті та Нью-Йорку. Згодом світлофори набули повсюдного поширення в Америці та Європі.



А в Україні перший світлофор було встановлено у 1936 році у Харкові. Точне місце, де він стояв, ніхто вже не пам'ятає, десь у районі Південного вокзалу.



На сьогодні, за даними Департаменту ДАІ МВС України, у нашій країні налічується майже чотири з половиною тисячі світлофорних об'єктів, за допомогою яких здійснюється регулювання дорожнього руху.



У великих містах для регулювання руху впроваджено складні автоматизовані системи управління дорожнім рухом (АСУДД). І в цьому Харків також був новатором. Першу в Україні автоматизовану систему управління дорожнім рухом — АСУДД було встановлено саме у Харкові 1982 року. Відповідно до вимог того часу вона контролювала 65 перехресть.



Наразі харківські світлофори поступово підключають до системи «Smart city». Вона передбачає не просто заміну пристроїв регулювання дорожнього руху, а й оснащення датчиками щільності транспортного потоку, оглядовими камерами. Це дозволяє контролювати інтенсивність руху транспорту і в разі потреби змінювати режим роботи світлофора.



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5 серпня в Україні вшановують пам'ять жертв «Великого терору».



«Великий терор» – масштабна кампанія масових репресій громадян, яка була розгорнута в СРСР у 1937-1938 роках. з ініціативи керівництва СРСР та особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних та потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.



Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв'язків, руйнація традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії та денаціоналізація.



За період «Великого терору» на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198 тис. 918 осіб, з яких близько двох третин засуджено до розстрілу. Інші були відправлені до в'язниць та таборів (інші заходи покарання охоплювали менше 1%, звільнені були лише 0,3%).



Незаконність «Великого терору» визнали ще за СРСР після смерті Сталіна, коли в роки «відлиги» провели часткову реабілітацію репресованих. Більшість громадян, засуджених за політичними звинуваченнями, не отримали повної реабілітації, а їхні права не було повністю відновлено.



1991 року в останні місяці існування УРСР було ухвалено закон «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні». У ньому вперше в Україні законодавчо засудили та відмежувалися від політичних репресій як методу управління суспільством. Але оскільки цей закон ухвалювався ще в УРСР, то певна частина цих репресій, навіть скоєних позасудовими органами, все ще визначалася як «обґрунтована».



Відповідно до вимог Закону, органами прокуратури та судами протягом 1991-2001 років реабілітували 248 тис. 810 громадян, відмовлено у реабілітації 117 тис. 243 особи.

Також цього дня

1844 року під Харковом у родині військового поселенця (м. Чугуїв) народився великий російський художник Ілля Рєпін. Ще за життя він вважався майстром портретів, побутового та історичного живопису. А його монументальні роботи - "Бурлаки на Волзі", "Козаки пишуть листа турецькому султану", "Не чекали", "Іоан Грозний та його син" - прославляють автора і сьогодні.



1850 – народився Гі де Мопассан (справжнє ім'я Анрі Рене Альбер Гі де Мопассан), французький письменник.



1884 – на острові Бедлоу у Нью-Йорку закладено перший камінь у основу статуї Свободи.



1886 – у США вийшла перша газета українською мовою «Америка».



1891 – випущено перші дорожні чеки («American Express»).



1898 – народився Василь Лебедєв-Кумач, поет-пісняр, написав тексти пісень до кінокомедій «Веселі хлопці», «Волга-Волга», «Цирк», «Діти капітана Гранта» та ін.



1906 – народилася Джоан Хіксон, англійська актриса театру та кіно, в якій будь-який серіаломан безпомилково визнає проникливу міс Марпл. 1946 року на Джоан Хіксон звернула увагу Агата Крісті, яка дивилася в театрі постановку власної п'єси «Побачення зі смертю». Письменниця написала актрисі: «Якось Ви зіграєте міс Марпл». Джоан Хіксон, якої тоді не було й сорока років, навіть образилася на знамениту письменницю. Ще через сорок років це пророцтво Агати Крісті збулося. Ця роль у британському телесеріалі за творами письменниці стала її найкращою роботою, а інша шанувальниця міс Марпл – королева Великобританії Єлизавета – нагородила у 1987 році актрису орденом Британської імперії.



1906 – народився Джон Марселлус Х'юстон, американський режисер, сценарист та актор – легендарний десятиразовий номінант премії «Оскар»; син актора Уолтера Х'юстона, батько актриси Анджеліки Х'юстон, режисера Денні Х'юстона та сценариста Тоні Х'юстона.



1930 – народився Ніл Армстронг, американський астронавт, перша людина, що ступила на Місяць (21 липня 1969).



1991 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд, стрибнувши із жердиною на 6 м 10 см.



2000 - про відкриття нової планети оголосила міжнародна група астрономів. Небесне тіло знаходиться в сусідній зірковій системі та обертається навколо зірки Епсілон Ерідана. Ця зірка видно на нашому небосхилі неозброєним оком. За оцінками вчених, виявлена ​​планета складається з газу та за розмірами перевищує Юпітер – найбільшу планету Сонячної системи.



2016 - у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відкрилися XXXI літні Олімпійські ігри.



Іменини відзначають: Андрій, Ганна, Аполлінарій, Віталій, Михайло, Трохим, Федір, Феофіл.