05.08.2022 09:33 Рита Парфенова

Відомо про стан поранених під час артобстрілу Харкова

Увечері 4 серпня тілесні ушкодження отримали мешканці Харкова в результаті ворожого обстрілу міста.



Фото з відкритих джерел

Про стан постраждалих під час обстрілу Харкова з систем реативного вогню розповілі в ХОВА, передає РЕДПОСТ.



За даними екстренки, госпіталізували трьо людей: двух чоловіків 26 років та 38 років та жінку 46 років. Один із чоловіків знаходиться у реанімаційному відділені, у двох постраждалих стан середньої тяжкості.



Ще одній жінці із забоєм коліна від падіння надали допомогу на місці.

Нагадаємо, близько десятої години вечора 4 серпня військові рф обстріляли місто Харків із реактивних систем залпового вогню.