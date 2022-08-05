Відомо про стан поранених під час артобстрілу Харкова

Увечері 4 серпня тілесні ушкодження отримали мешканці Харкова в результаті ворожого обстрілу міста.
Про стан постраждалих під час обстрілу Харкова з систем реативного вогню розповілі в ХОВА, передає РЕДПОСТ.
За даними екстренки, госпіталізували трьо людей: двух чоловіків 26 років та 38 років та жінку 46 років. Один із чоловіків знаходиться у реанімаційному відділені, у двох постраждалих стан середньої тяжкості.
Ще одній жінці із забоєм коліна від падіння надали допомогу на місці.
Нагадаємо, близько десятої години вечора 4 серпня військові рф обстріляли місто Харків із реактивних систем залпового вогню.
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День мало підходить для спокійного ведення справ і, мабуть, найкраще, що можна зробити – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості).
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго.
Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.
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