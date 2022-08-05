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05.08.2022  09:33   Рита Парфенова

Відомо про стан поранених під час артобстрілу Харкова

Увечері 4 серпня тілесні ушкодження отримали мешканці Харкова в результаті ворожого обстрілу міста.


Фото з відкритих джерел

Про стан постраждалих під час обстрілу Харкова з систем реативного вогню розповілі в ХОВА, передає РЕДПОСТ.

За даними екстренки, госпіталізували трьо людей: двух чоловіків 26 років та 38 років та жінку 46 років. Один із чоловіків знаходиться у реанімаційному відділені, у двох постраждалих стан середньої тяжкості.

Ще одній жінці із забоєм коліна від падіння надали допомогу на місці.

Нагадаємо,  близько десятої години вечора 4 серпня військові рф обстріляли місто Харків із реактивних систем залпового вогню.

 

Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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