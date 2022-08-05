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05.08.2022  09:55   Рита Парфенова

Противник обстрілював десятки населених пунктів Харківської області

Знову під вогнем опинилися сіла та селища на Харківському напрямку.

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Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах населених пунктів Харків, Борщова, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи.

Нагадаємо, ворог намагається утримати тимчасово захоплені райони Харківщини.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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