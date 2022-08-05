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05.08.2022  10:13   Рита Парфенова

У Харкові під обстріл потрапили житлові будинки, дитячі майданчики, школа й ринок (фото)

Цієї ночі ворог попередньо з систем залпового вогню здійснив масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова.


t.me/prokuratura_kharkiv

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 5 серпня, передає РЕДПОСТ.

За словами голови військової адміністраціі, під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, в багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики. Піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвались.

Як зазначили в областній прокуратурі, обстріл житлового масиву у Шевченківському районі розпочався 4 серпня близько 21:55, попередньо, з РСЗВ «Торнадо-С».

У цей час на вулиці перебували люди, які йшли додому. Отримали поранення двоє чоловіків та дві жінки. Чоловіки та одна жінка госпіталізовані, другій постраждалій надано допомогу на місці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені - в стані середньої тяжкості.

Новини Харькова: під обстріл потрапили житлові будинки, дитячі майданчики, школа й ринок

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у  кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Новини Харькова: під обстріл потрапили житлові будинки, дитячі майданчики, школа й ринок

Наразі тривають слідчі дії, дані уточнюються.

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Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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