05.08.2022 10:13 Рита Парфенова

У Харкові під обстріл потрапили житлові будинки, дитячі майданчики, школа й ринок (фото)

Цієї ночі ворог попередньо з систем залпового вогню здійснив масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова.



t.me/prokuratura_kharkiv

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 5 серпня, передає РЕДПОСТ.

За словами голови військової адміністраціі, під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, в багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики. Піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвались.



Як зазначили в областній прокуратурі, обстріл житлового масиву у Шевченківському районі розпочався 4 серпня близько 21:55, попередньо, з РСЗВ «Торнадо-С».



У цей час на вулиці перебували люди, які йшли додому. Отримали поранення двоє чоловіків та дві жінки. Чоловіки та одна жінка госпіталізовані, другій постраждалій надано допомогу на місці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені - в стані середньої тяжкості.





За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).





Наразі тривають слідчі дії, дані уточнюються.

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