У Харкові під обстріл потрапили житлові будинки, дитячі майданчики, школа й ринок (фото)

Цієї ночі ворог попередньо з систем залпового вогню здійснив масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 5 серпня, передає РЕДПОСТ.
За словами голови військової адміністраціі, під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, в багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики. Піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвались.
Як зазначили в областній прокуратурі, обстріл житлового масиву у Шевченківському районі розпочався 4 серпня близько 21:55, попередньо, з РСЗВ «Торнадо-С».
У цей час на вулиці перебували люди, які йшли додому. Отримали поранення двоє чоловіків та дві жінки. Чоловіки та одна жінка госпіталізовані, другій постраждалій надано допомогу на місці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені - в стані середньої тяжкості.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Наразі тривають слідчі дії, дані уточнюються.
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День мало підходить для спокійного ведення справ і, мабуть, найкраще, що можна зробити – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості).
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго.
Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.
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