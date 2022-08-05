Де знайшли уламки ракет, якими обстрілювали Харків, розповілі в Слідчому управлінні

05.08.2022 10:52 Рита Парфенова

Після артобстрілу Шевченківського району Харкова ввечері 4 серпня правоохоронці віявили уламки ракет.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.