Де знайшли уламки ракет, якими обстрілювали Харків, розповілі в Слідчому управлінні

Після артобстрілу Шевченківського району Харкова ввечері 4 серпня правоохоронці віявили уламки ракет.
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
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День мало підходить для спокійного ведення справ і, мабуть, найкраще, що можна зробити – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості).
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго.
Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.
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