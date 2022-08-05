    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Де знайшли уламки ракет, якими обстрілювали Харків, розповілі в Слідчому управлінні
05.08.2022  10:52   Рита Парфенова

Де знайшли уламки ракет, якими обстрілювали Харків, розповілі в Слідчому управлінні

Після артобстрілу Шевченківського району Харкова ввечері 4 серпня правоохоронці віявили уламки ракет.

уламки ракет, якими обстрілювали Павлове Поле

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«По вул. Клочківській слідчими виявлено блок стабілізатора, сопло двигуна та оголовок двигуна від РСЗВ «СМЕРЧ». Також, на вул. Лопанській було виявлено корпус головної касетної частини», - розповів він.
 
уламки ракет, якими обстрілювали Павлове Поле уламки ракет, якими обстрілювали Павлове Поле
 
За словами Болвінова, постраждалих від цих ракет немає.
 
Нагадаємо, ввечері 4 серпня ворог з систем залпового вогню здійснив масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова.
Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.08 Надзвичайні події У Харкові під обстріл потрапили житлові будинки, дитячі майданчики, школа й ринок (фото) 05.08 Медицина Відомо про стан поранених під час артобстрілу Харкова 05.08 Надзвичайні події Харків на ранок 5 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 