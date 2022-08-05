    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області чоловік зґвалтував знайому
05.08.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік зґвалтував знайому

Житель міста Лозова здійснив акт насильства щодо своєї знайомої.

У Харківській області чоловук зґвалтував жінку
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 4 грудня 2021 року 29-річний чоловік розпивав спиртні напої разом із друзями. У компанії також була жінка, з якою він раніше проживав.
 
Після того, як гості пішли додому, між чоловіком та жінкою виникла сварка. Чоловік кілька разів ударив потерпілу, а потім зґвалтував її.
 
Крім цього зазначається, що перебуваючи у стосунках чоловік неодноразово бив свою співмешканку.
 
За це його було засуджено до покарання у виді громадських робіт за ч. 1 ст. 125 КК України.
 
2 серпня зловмисника засудили до позбавлення волі на 7 років.
 
Нагадаємо, у Харківській області чоловік убив водія автобуса.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.08 Надзвичайні події Чоловік, знаходячись в Харківському СІЗО, організував злочинну діяльність 05.08 Надзвичайні події У Харківській області чоловік убив водія автобуса 04.08 Надзвичайні події Чоловік убив кохану в Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 