05.08.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік зґвалтував знайому

Житель міста Лозова здійснив акт насильства щодо своєї знайомої.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 4 грудня 2021 року 29-річний чоловік розпивав спиртні напої разом із друзями. У компанії також була жінка, з якою він раніше проживав.

Після того, як гості пішли додому, між чоловіком та жінкою виникла сварка. Чоловік кілька разів ударив потерпілу, а потім зґвалтував її.

Крім цього зазначається, що перебуваючи у стосунках чоловік неодноразово бив свою співмешканку.

За це його було засуджено до покарання у виді громадських робіт за ч. 1 ст. 125 КК України.

2 серпня зловмисника засудили до позбавлення волі на 7 років.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік убив водія автобуса.