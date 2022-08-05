05.08.2022 15:15 Віталій Хінєвіч
У Харківській області чоловік зґвалтував знайому
Житель міста Лозова здійснив акт насильства щодо своєї знайомої.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що 4 грудня 2021 року 29-річний чоловік розпивав спиртні напої разом із друзями. У компанії також була жінка, з якою він раніше проживав.
Після того, як гості пішли додому, між чоловіком та жінкою виникла сварка. Чоловік кілька разів ударив потерпілу, а потім зґвалтував її.
Крім цього зазначається, що перебуваючи у стосунках чоловік неодноразово бив свою співмешканку.
За це його було засуджено до покарання у виді громадських робіт за ч. 1 ст. 125 КК України.
2 серпня зловмисника засудили до позбавлення волі на 7 років.
Нагадаємо, у Харківській області чоловік убив
водія автобуса.
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