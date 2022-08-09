Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 4 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 7 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 844 осіб. Одужало 300 539 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 222 особи.
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Тон дня задаватимуть честолюбні устремління. Не дивуйтеся, якщо хтось із ваших знайомих захоче стрибнути вище за голову, домогтися прориву в якійсь області або навіть самоствердитися за чужий рахунок.
Небо у Харкові буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора.
Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.
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