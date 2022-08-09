09.08.2022 11:47 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 4 випадки зараження коронавірусом у Харкові.

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 7 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 844 осіб. Одужало 300 539 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 222 особи.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 6 осіб (з них 4 - мешканці міста Харкова). Одна людина захворіла у Лозовському районі області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 8 серпня.