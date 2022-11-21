Під Харковом відновили переправу, яка з’єднує дві частини селища (фото)

У Боровій відновили проїзд через річку Борова у напрямку Новоселівки.
Роботи виконувало ДП «Дороги Харківщини», повідомляє РЕДПОСТ.
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Переправу було побудовано на місці зруйнованого окупантами містка по вулиці Кооперативній у Боровій.
Переправа відкрита для проїзду автомобільним транспортом та з‘єднує різні частини селища.
Нагадаємо, минулого тижня відновлено 4 маршрути руху до населених пунктів Ізюмського району.
Відепер відновлено проїзд на автомобільних дорогах:
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