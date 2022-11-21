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21.11.2022  13:56   Рита Парфенова

Під Харковом відновили переправу, яка з’єднує дві частини селища (фото)

У Боровій відновили проїзд через річку Борова у напрямку Новоселівки.

У Боровій відновили проїзд через річку Борова у напрямку Новоселівки.

Роботи виконувало ДП «Дороги Харківщини», повідомляє РЕДПОСТ.
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Переправу  було побудовано на місці зруйнованого окупантами містка по вулиці Кооперативній у Боровій.

Переправа відкрита для проїзду автомобільним транспортом та з‘єднує різні частини селища.

У Боровій відновили проїзд через річку Борова у напрямку Новоселівки.

Нагадаємо, минулого тижня відновлено 4 маршрути руху до населених пунктів Ізюмського району.

Відепер відновлено проїзд на автомобільних дорогах:

  • Т-21-10 через річку Сіверський Донець, в межах с.Байрак
  • Т-21-15 через канал Дніпро-Донбас, в межах с. Грушеваха
  • Р-79 в межах с.Велика Камишеваха
  • Р-78 (на дорозі Харків-Зміїв-Балаклія).
Источник:   Борівська селищна рада
 Тэги:  ремонт дорог, переправа, харьков
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