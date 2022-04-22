22.04.2022 10:43 Рита Парфенова

Игорь Терехов посетил интернат, куда из опасных районов эвакуируют харьковчан (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов посетил интернат, где живут люди, эвакуированные из зоны постоянных обстрелов.





Городской голова Игорь Терехов посетил один из интернатов, куда эвакуируют харьковчан из горячих точек города.



«Я встречался с харьковчанами, которые последние восемь недель не видели ничего, кроме бомбежек своих домов. Сегодня наши службы создали для них нормальные условия проживания. Они пережили ужасные дни, но у них есть дух и огромная вера в нашу победу! Победу, которую Украина обязательно добудет!» - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, Игорь Терехов обратился с просьбой эвакуироваться к жителям Северной Салтовки, Пятихаток и других районов, которые находятся под постоянными обстрелами оккупантов.