Масштабные пожары на Салтовке возникли от обстрела оккупантов: сводка ГСЧС

За сутки с 20 по 21 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 29 оперативных выездов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 21 апреля.
13 раз огнеборцы выезжали на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Больше всего пострадал Московский район Харькова, где горели частные дома, квартиры, автомобили и торговые павильоны. Всего там возникло 8 из 13 таких пожаров.
Среди них самый большой по площади произошел в 02:45. Горели торговые павильоны на площади около 1500 кв. С огнем сражались 17 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС. В 04:24 им удалось его локализовать. В настоящее время продолжаются мероприятия по окончательной ликвидации отдельных очагов горения.
Также в том же районе в результате обстрела занялись 3 квартиры в жилой 16-этажке. Событие произошло в 02:44. На ликвидацию огня было направлено 5 спасательных подразделений ГСЧС. Во время разведки спасатели обнаружили в доме 4 человека, из которых 1 ребенка. Их немедленно эвакуировали в безопасное место.
Еще по 2 пожара от вражеских обстрелов произошло в Киевском и Немышлянском районах, а также 1 в Изюмском районе области.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезврежены 13 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 20 апреля.
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