20.04.2022 21:29 Дмитрий Колоней

На Харьковщине продолжаются все социальные выплаты

Гарантированные государством средства начисляются и выплачиваются по всей Харьковской области.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, хотя ряд управлений социальной защиты оказались в оккупации, соцвыплаты производятся через структуры Министерства социальной политики Украины.

По данным Департамента социальной защиты населения ХОВА, на 20 апреля фактически приостановили работу управления социальной защиты населения г. Харькова, Харьковской РГА, Изюмской РГА и г. Изюм, Купянской РГА и г. Купянск.

Работают управления социальной защиты населения Богодуховской РГА, Чугуевской РГА (кроме удаленного отдела в г. Волчанск) и г. Чугуев, Лозовской РГА и г. Лозовая, г. Первомайский, г. Люботин, Красноградской РГА.

«Местные центры предоставления административных услуг принимают документы. Социальные выплаты назначаются действующими управлениями социальной защиты населения. Там, где управления не работают, социальные выплаты начисляются централизованно через структуры Министерства социальной политики Украины», - сообщили в Департаменте.

При этом пенсионные выплаты проводятся в срок, есть задержки с выплатами в населенных пунктах, где прекратили работу почтовые отделения. «Укрпочта» составила отдельный график финансирования и производит выплаты.

Также в Департаменте социальной защиты населения ХОВА подчеркнули, что регистрация вынужденно перемещенных лиц проводится местными органами самоуправления и управлениями социальной защиты населения. Льготы и субсидии начисляются и выплачиваются в полном объеме.

"Напоминаем, что с 20 апреля заработало приложение Дія, теперь ВПЛ есть возможность зарегистрироваться по новому месту жительства не обращаясь непосредственно к ЦНАП и уполномоченным лицам", - подчеркивают работники социальной сферы области.