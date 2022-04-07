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07.04.2022  18:23   Дмитрий Колоней

Десятки обращений в день поступает к специалистам харьковской мэрии

В Департамент соцполитики поступило около тысячи обращений харьковчан.

Как сообщает РЕДПОСТ, в Департамент социальной политики за последние десять дней поступило около тысячи обращений граждан. В частности, 550 обращений преимущественно по социальным выплатам и пособиям граждане направили по электронной почте и более 300 обращений по предоставлению льгот, оформлению справки и помощи внутренне перемещенным лицам – через службу «15-62».
 
Как сообщили в департаменте, лицам, оставившим свои вопросы в службу «15-62», разъяснения частично предоставляются в телефонном режиме. Также за указанный период консультации предоставили 153 гражданам, которые обратились в органы социальной защиты населения в социальных сетях.
 
Напомним, из-за вторжения российских войск на территорию Украины органы социальной защиты населения Харькова не могут осуществлять полномочия в полном объеме. Однако социальные работники остаются на связи с горожанами и в пределах возможностей пытаются оказать помощь. В настоящее время харьковчане могут обратиться в органы социальной защиты двумя способами:
Кроме того, актуальная информация по вопросам социальной защиты населения публикуется на сайте Департамента социальной политики.
Тэги:  обращения, социальные выплаты, харьков
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