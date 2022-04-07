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07.04.2022  18:55   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов поблагодарил мэра Беляевки за переименование одной из улиц города в Харьковскую

Мэр Харкова Игорь Терехов от имени харьковчан и от себя лично поблагодарил Михаила Бухтиярова за поддержку и пригласил его посетить наш город после победы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов в телефонном разговоре поблагодарил Беляевского городского голову Михаила Бухтиярова за переименование улицы Московской на Харьковскую в городе Беляевка Одесской области.
 
«Последствия российской агрессии страшны, но жизнь продолжается, и мы уже планируем, как будем отстраивать наш город. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить уже обновленный Харьков! Нет никаких сомнений в нашей победе! За нами Бог, за нами правда, за нами поддержка миллионов украинцев и всего мира! Все будет Украина!» – отметил Игорь Терехов.
 
Напомним, решение о переименовании улицы было принято сегодня, 7 апреля, на внеочередной сессии Беляевского городского совета. За новое название проголосовали 19 из 20 депутатов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, переименование улицы, харьков
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