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07.04.2022  19:38   Дмитрий Колоней

Битва за Харьков оккупантами проиграна

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, по информации главы ХОВА на территории Харьковщины не наблюдается увеличение войск оккупантов.
 
При этом регион готов к любому развитию событий. Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в интервью LIGA.net.
 
По его словам, сейчас в Харьковской области враг концентрирует большое количество своей силы в направлении Донбасса.
 
“Оккупанты заходят через Волчанск и Купянск, пытаются пройти железнодорожными путями, однако им это не удается. Мы держим свои позиции и там сейчас идут упорные бои каждый день. Пока враг далек от того, чтобы продвигаться в Донецкую и Луганскую области теми силами, которыми он планирует”, - сказал Олег Синегубов.
 
Также он отметил, что на территории Харьковской области не наблюдается увеличение сил российских войск в связи с их выходом из Киевской, Черниговской и частично Сумской областей. В Харьковской области есть участки границы, которые контролируют украинские войска.
 
“Мы понимаем, что враг не потерял надежды отосительно Харькова. Поэтому мы поминутно следим за оперативной ситуацией. В то же время мы констатируем, что битву за Харьков оккупанты уже проиграли. Они понесли здесь немалые потери и понимают: даже если они большими силами попытаются не то что взять, а хотя бы оккупировать Харьков – они потерпят серьезные потери. И это может подвергнуть сомнению их дальнейшие планы по продвижению по территории Донбасса", - сказал Олег Синегубов.
 
По мнению главы ХОВА, большими силами на Харьковщину оккупанты не идут. Однако к этому варианту защитники области тоже готовы.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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