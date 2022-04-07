07.04.2022 19:38 Дмитрий Колоней

Битва за Харьков оккупантами проиграна

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, по информации главы ХОВА на территории Харьковщины не наблюдается увеличение войск оккупантов.

При этом регион готов к любому развитию событий. Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в интервью LIGA.net.

По его словам, сейчас в Харьковской области враг концентрирует большое количество своей силы в направлении Донбасса.

“Оккупанты заходят через Волчанск и Купянск, пытаются пройти железнодорожными путями, однако им это не удается. Мы держим свои позиции и там сейчас идут упорные бои каждый день. Пока враг далек от того, чтобы продвигаться в Донецкую и Луганскую области теми силами, которыми он планирует”, - сказал Олег Синегубов.

Также он отметил, что на территории Харьковской области не наблюдается увеличение сил российских войск в связи с их выходом из Киевской, Черниговской и частично Сумской областей. В Харьковской области есть участки границы, которые контролируют украинские войска.

“Мы понимаем, что враг не потерял надежды отосительно Харькова. Поэтому мы поминутно следим за оперативной ситуацией. В то же время мы констатируем, что битву за Харьков оккупанты уже проиграли. Они понесли здесь немалые потери и понимают: даже если они большими силами попытаются не то что взять, а хотя бы оккупировать Харьков – они потерпят серьезные потери. И это может подвергнуть сомнению их дальнейшие планы по продвижению по территории Донбасса", - сказал Олег Синегубов.

По мнению главы ХОВА, большими силами на Харьковщину оккупанты не идут. Однако к этому варианту защитники области тоже готовы.