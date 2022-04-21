21.04.2022 09:19 Рита Парфенова

Под Харьковом растет количество раненых российских военных

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивать систему технического обеспечения.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщили Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.



В Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Размещение кафиров в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией.



Также враг продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харькова.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 21 апреля.