    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом растет количество раненых российских военных
21.04.2022  09:19   Рита Парфенова

Под Харьковом растет количество раненых российских военных

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивать систему технического обеспечения.

разбитая техника российских оккупантов

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщили Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

В Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Размещение кафиров в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией.

Также враг продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харькова.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 21 апреля.

 

Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.04 Криминал и происшествия В Харьковской области оккупанты расстреляли волонтеров 21.04 Криминал и происшествия Обстрелы Харькова 20 апреля: есть пострадавшие 21.04 Криминал и происшествия Масштабные пожары на Салтовке возникли от обстрела оккупантов: сводка ГСЧС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 