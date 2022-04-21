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21.04.2022  09:59   Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 21 апреля

Укрпочта и Новая Почта обновили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.


Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА.

Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились.

 


Актуальные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 21 апреля

«Укрпочта»
Время работы: 9:00-15:00

  1. №39 ул. Доватора, 17;
  2. №40 ул. Беркоса, 26;
  3. №64 ул. Петра Болбочана, 3;
  4. №93 ул. Петра Болбочана, 46;
  5. №98 ул. Холодногорская, 7;
  6. №157 ул. Академика Богомольца, 5-а;
  7. №177 пр. Славы,5

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 21 апреля

«Новая почта»
Время работы: 8:00-13:00

  1. №119, просп. Победы, 70;
  2. №137, ул. Ахсарова, 21;
  3. №51, ул. Бакулина, 14;
  4. №34, ул. Рождественская, 14;
  5. №11, просп. Гагарина, 41/2;
  6. №99, просп. Гагарина, 176;
  7. №90, просп. Гагарина, 199;
  8. №85 пр. Московский, 232-а
  9. №44, просп. Льва Ландау, 46;
  10. №138, проезд Стадионный, 13;
  11. №117, просп. Индустриальный, 24/31;
  12. №113, ул. Луи Пастера, 318;
  13. №65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;
  14. №121, ул. Ньютона, 98.

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 21 апреля
 

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Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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