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21.04.2022  10:16   Рита Парфенова

В Харькове восстанавливают теплосети (фото)

Работники КП Харьковские тепловые сети устраняют повреждения сетей и восстанавливают горячее водоснабжение во всех районах.

Горячее водоснабжение восстанавливают в Харькове

Как сообщает РЕДПОСТ по информации КП «Харьковские тепловые сети», бригады коммунальщиков ежедневно устраняют дефекты на трубопроводах, чтобы обеспечить горячей водой как можно больше домов харьковчан.

В частности, 20 апреля работник Теплосетей провели засыпку щебнем по ул. Генерала Момота, замену участка трубопровода по ул. Северина Потоцкого, устранили дефекты на трубопроводе централизованного отопления по ул. Чигирина и дефекты на ул. Данилевского, 24. Установили новые задвижки на одном из ЦТП.

Магистральный район провел обслуживание сальникового компенсатора. Были заменены дефектные отводы горячего водоснабжения Ф 219 мм на ЦТП и многие другие восстановительные работы во всех районах Харькова.

Горячее водоснабжение восстанавливают в Харькове Горячее водоснабжение восстанавливают в Харькове

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Тэги:  хтс, горячая вода, харьков
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