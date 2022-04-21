21.04.2022 10:16 Рита Парфенова

В Харькове восстанавливают теплосети (фото)

Работники КП Харьковские тепловые сети устраняют повреждения сетей и восстанавливают горячее водоснабжение во всех районах.

Как сообщает РЕДПОСТ по информации КП «Харьковские тепловые сети», бригады коммунальщиков ежедневно устраняют дефекты на трубопроводах, чтобы обеспечить горячей водой как можно больше домов харьковчан.

В частности, 20 апреля работник Теплосетей провели засыпку щебнем по ул. Генерала Момота, замену участка трубопровода по ул. Северина Потоцкого, устранили дефекты на трубопроводе централизованного отопления по ул. Чигирина и дефекты на ул. Данилевского, 24. Установили новые задвижки на одном из ЦТП.

Магистральный район провел обслуживание сальникового компенсатора. Были заменены дефектные отводы горячего водоснабжения Ф 219 мм на ЦТП и многие другие восстановительные работы во всех районах Харькова.

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