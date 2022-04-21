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21.04.2022  10:44   Рита Парфенова

Обстрелы Харькова 20 апреля: есть пострадавшие

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Харькова и области ранения получили 5 человек

Обстрелы Харкьова 20 апреля: есть пострадавшие

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА.

20 апреля ранение зафиксировано у 3 харьковчан и 2 жителей Чугуевского района. Погибших нет.

Харьковская областная военная администрация просит жителей Харькова без крайней необходимости не находиться на улицах.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 21 апреля.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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