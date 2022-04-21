21.04.2022 10:44 Рита Парфенова

Обстрелы Харькова 20 апреля: есть пострадавшие

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Харькова и области ранения получили 5 человек

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА.



20 апреля ранение зафиксировано у 3 харьковчан и 2 жителей Чугуевского района. Погибших нет.



Харьковская областная военная администрация просит жителей Харькова без крайней необходимости не находиться на улицах.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 21 апреля.