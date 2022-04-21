Обстрелы Харькова 20 апреля: есть пострадавшие

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Харькова и области ранения получили 5 человек
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА.
20 апреля ранение зафиксировано у 3 харьковчан и 2 жителей Чугуевского района. Погибших нет.
Харьковская областная военная администрация просит жителей Харькова без крайней необходимости не находиться на улицах.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 21 апреля.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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