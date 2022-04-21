21.04.2022 11:08 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 16 случаев заражения коронавирусом.Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 107 человек. Выздоровело 280 824 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 19 252 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 10 человек (в том числе у 10 жителей города Харькова). 5 человек заболели в Богодуховском районе, 1 - в Лозовском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 апреля.