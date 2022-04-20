20.04.2022 10:55 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 18 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 091 человека. Выздоровело 280 211 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 19 851 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в четырех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 11 человек (в том числе у 7 жителей города Харькова). 4 человека заболели в Красноградском районе, 2 - в Богодуховском, 1 - в Купянском.







Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 19 апреля.